Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Un juez de conocimiento de Bucaramanga (Santander) condenó a penas de entre 10 y 11 años de prisión a nueve integrantes de la red criminal Kilates, responsable de un millonario robo a una joyería en Bucaramanga.

Se trata de Humberto Vargas Montañez, Jesica Valenzuela Manosalva, José Manuel Gómez Bernal, Jonathan Rodrigo Güillín Martínez, Lino Elkin Zarate Martínez, Ángel Gabriel Diaz Romero, Diego José Rubiano Córdoba, Cristian Eduardo Riaño Rueda y Hugo Alejandro Sánchez.

Nota recomendada: La rebelión de alcaldes de cinco ciudades capitales contra Gustavo Petro

Estas personas se habrían apropiado de joyas avaluadas en 936 millones de pesos. Los hechos ocurrieron la mañana del 23 de julio de 2024 cuando los ahora condenados, vistiendo prendas exclusivas de la Policía Nacional, de una empresa de mensajería y de otra de vigilancia ingresaron al establecimiento comercial.

Las nueve personas fueran capturadas en acciones cumplidas entre el 23 de octubre y el 6 de noviembre de 2024.

 

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Mauricio Cárdenas pide a Gustavo Petro responsabilizarse por los ataques a militares y policías

| Confidencial Noticias | ,
El precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas Santamaría, hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro, por la situación de seguridad que atraviesa Colombia. Según Cárdenas, que ha puesto en duda el manejo del orden público y que, según su…
Siga leyendo

Corte Constitucional prohíbe las corridas de toros, coleos y peleas de gallo

| Confidencial Noticias | ,
La Corte de Constitucional declaró exequible la Ley No Más Olé, de autoría de la senadora, Esmeralda Hernández, que prohibió las corridas de toros en Colombia. Así mismo, expidió la anulación de las corralejas, peleas de gallos, y coleos, eventos propios…
Siga leyendo

Dictan medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó, en segunda instancia, la medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien está prófugo de la…
Siga leyendo

Título profesional de Juliana Guerrero no tiene validez

| Confidencial Noticias | , ,
La Fundación Universitaria San José confirmó que Juliana Guerrero, designada como viceministra de Juventudes, obtuvo el título profesional de contadora, pero sin presentar las pruebas SaberPro. Al ser este un requisito indispensable para obtener el título…
Siga leyendo

Salida de tres ministros del Gobierno: ¿El desquite de Petro por elección de Camargo como magistrado de la Corte Constitucional?

| Confidencial Noticias | ,
Tras haber perdido el pulso en el Senado de la República con la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional pidió las renuncias de los ministros que pertenecen a partidos diferentes a los que conforman la…
Siga leyendo