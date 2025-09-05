Un juez de conocimiento de Bucaramanga (Santander) condenó a penas de entre 10 y 11 años de prisión a nueve integrantes de la red criminal Kilates, responsable de un millonario robo a una joyería en Bucaramanga.

Se trata de Humberto Vargas Montañez, Jesica Valenzuela Manosalva, José Manuel Gómez Bernal, Jonathan Rodrigo Güillín Martínez, Lino Elkin Zarate Martínez, Ángel Gabriel Diaz Romero, Diego José Rubiano Córdoba, Cristian Eduardo Riaño Rueda y Hugo Alejandro Sánchez.

Estas personas se habrían apropiado de joyas avaluadas en 936 millones de pesos. Los hechos ocurrieron la mañana del 23 de julio de 2024 cuando los ahora condenados, vistiendo prendas exclusivas de la Policía Nacional, de una empresa de mensajería y de otra de vigilancia ingresaron al establecimiento comercial.

Las nueve personas fueran capturadas en acciones cumplidas entre el 23 de octubre y el 6 de noviembre de 2024.