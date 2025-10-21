Ir al contenido principal

La Justicia ha condenado este martes a Carlos Eduardo Mora, alias ‘El Veneco’, a 21 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, tenencia ilícita de armas y concierto para delinquir en el marco del asesinato del senador Miguel Uribe.

Según ha informado la Fiscalía, la condena se produce después de que ‘El Veneco’ haya llegado a un acuerdo con los fiscales en el que reconoce su culpabilidad y se compromete a actuar como testigo contra otras dos personas implicadas en el caso.

La lectura de la sentencia, que incluye los tres delitos en modalidad agravada, está programada para marzo de 2026. De acuerdo con la investigación, ‘El Veneco’ participó en la logística y preparación del atentado, poniendo a disposición un vehículo para trasladar al resto de involucrados que entregaron el arma de fuego al adolescente que disparó contra la víctima.

Nota recomendada: Confirman sanción al menor de edad que asesinó al senador Miguel Uribe Turbay

«Las pruebas obtenidas en el curso del proceso indican que, entre enero y junio de este año, formó parte de un grupo delincuencial dedicado al narcomenudeo y a homicidios selectivos. Con la fachada de conductor de plataformas virtuales de transporte movilizó armas y estupefacientes», ha señalado la Fiscalía en un comunicado.

Se trata de la segunda condena en el marco de este asesinato después de que el adolescente de 15 años que disparó contra el senador –que falleció el pasado 11 de agosto a los 39 años, dos meses después de los hechos– fuera condenado a siete años de cárcel.

Miguel Uribe recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna en la localidad de Fontibón, a las afueras de la capital, Bogotá, el pasado 7 de junio durante un acto de campaña. Las autoridades colombianas detuvieron al menos a diez personas por su asesinato, entre ellas al presunto autor intelectual del asesinato, Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’.

Europa Press

[email protected]
PORTADA

Revocan la condena a Álvaro Uribe Vélez

| Europa Press | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá ha absuelto este martes al expresidente colombiano Álvaro Uribe de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, tumbando así la condena a doce años de arresto domiciliario impuesta hace menos de tres meses en primera…
Siga leyendo

Según Petro, «el TLC con EEUU está suspendido de facto»

| Europa Press | , ,
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha asegurado este lunes que el Tratado de Libre Comercio firmado por su país y Estados Unidos que entró en vigor en 2012 está «suspendido de facto» desde la imposición de aranceles del 10 por ciento por parte de…
Siga leyendo

Sigue la incertidumbre en el Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pidió celeridad al Consejo Nacional Electoral (CNE) y una pronta definición sobre el trámite de la personería jurídica para el Pacto Histórico, con el fin de que haya claridad en la realización de la…
Siga leyendo

Roy Barreras presenta su candidatura a la presidencia

| Confidencial Noticias | , ,
El exsenador y exembajador, Roy Barreras, anunció de manera oficial su candidatura a la presidencia de la república por el movimiento, La Fuerza de la Paz. Roy Barreras confirma además su intención de participar en la consulta de marzo del Frente…
Siga leyendo

Corte Constitucional ordena a Gustavo Petro retractarse por la frase «muñecas de la mafia»

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Constitucional ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse de su afirmación de «muñecas de la mafia», cuando en una de sus declaraciones hizo referencia a las periodistas en Colombia. «Esos jóvenes fueron llevados a las cárceles por miles, los…
Siga leyendo