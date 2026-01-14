Ir al contenido principal

Un juez penal de conocimiento condenó a Daniel Josué Zambrano Cáceres a 45 años de prisión como responsable de abusar sexualmente de una niña de 9 años, causarle la muerte y ocultar su cuerpo.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que el 16 de enero de 2025, el hoy sentenciado abordó a la menor de edad en vía pública y mediante engaños la trasladó a bordo de un vehículo a Nariño (Boyacá). Durante el recorrido la agredió sexualmente y asfixió. Finalmente, lanzó el cuerpo a las aguas del río Minero, donde fue encontrado y recuperado por las autoridades cinco días después.

El automotor implicado en los hechos fue ubicado en un taller de latonería y pintura a donde Zambrano Cáceres lo llevó. Por todo lo anterior, el hombre fue condenado por los delitos de feminicidio agravado,
desaparición forzada y acceso carnal abusivo.

