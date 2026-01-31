Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron la condena del médico Gabriel Agámez Moreno por la muerte de una mujer de 32 años tras practicarse un procedimiento estético en Barrancabermeja (Santander).

Los hechos se registraron el 28 de febrero de 2020 en una clínica privada donde el hoy condenado le realizó un procedimiento estético invasivo en abdomen, espalda y glúteos a

la víctima.

Después de la cirugía, la mujer presentó un grave deterioro en su salud causado por un cuadro crítico de infección de la pared abdominal; además, de daños internos severos por lesiones traumáticas y falleció tres días después.

El dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal confirmó que la muerte fue producto directo de la intervención practicada por el hoy condenado, que no contaba con la idoneidad para realizarla.

Se estableció que la clínica en donde se adelantó el procedimiento quirúrgico se encontraba desmantelada después de que se registraron los hechos.

Nota recomendada: Fiscalía investiga a dos funcionarios de la Alcaldía de Bahía Solano (Chocó)