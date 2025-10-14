La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia en contra del exsenador, Carlos Barriga, al comprobar sus nexos con el paramilitarismo durante la época en la que ejerció como congresista.

De acuerdo con la sentencia, Barriga tejió una alianza con el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), más exáctamente, con el Frente Fronteras del AUC estructura armada ilegal al mando de Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano o “Pedro Fronteras, grupo paramilitar que ejerció control en el departamento de Norte de Santander.

La Corte determinó que el exsenador acordó con los paramilitares de este departamento beneficios económicos y electorales. Estableció además que permitió la utilización de su finca para facilitar actividades paramilitares.

Carlos Barriga deberá pagar una condena de 10 años y pagar una multa de 3.999,8 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.

Nota recomendada: Corte Suprema de Justica cita a Salvatore Mancuso por casos de parapolítica











