Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia en contra del exsenador, Carlos Barriga, al comprobar sus nexos con el paramilitarismo durante la época en la que ejerció como congresista.

De acuerdo con la sentencia, Barriga tejió una alianza con el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), más exáctamente, con el Frente Fronteras del AUC estructura armada ilegal al mando de Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano o “Pedro Fronteras, grupo paramilitar que ejerció control en el departamento de Norte de Santander.

La Corte determinó que el exsenador acordó con los paramilitares de este departamento beneficios económicos y electorales. Estableció además que permitió la utilización de su finca para facilitar actividades paramilitares.

Carlos Barriga deberá pagar una condena de 10 años y pagar una multa de 3.999,8 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.

Nota recomendada: Corte Suprema de Justica cita a Salvatore Mancuso por casos de parapolítica





Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Cesar Gaviria se pronuncia en contra de las conversaciones de paz con el Tren de Aragua

| Confidencial Noticias | , ,
El expresidente de la república y jefe único del Partido Libera, Cesar Gaviria Trujillo, hizo un fuerte pronunciamiento en contra de la posibilidad de incluir al Tren de Aragua en la llamada Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro. Lo anterior, luego de…
Siga leyendo

Gustavo Petro confirma diálogos con el Clan del Golfo e invita al ELN a retomar conversaciones

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este lunes el inicio de conversaciones con el Clan del Golfo con la mediación de Qatar y ha animado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a retomar el diálogo, interrumpido en enero…
Siga leyendo

Condenada exfuncionaria de Migración Colombia por pedir dineros a viajeros

| Confidencial Noticias | ,
La exfuncionaria de Migración Colombia, Leidy Marcela Quinche Cante, fue condenada por un juez penal de conocimiento de Bogotá a cuatro años y tres meses de prisión por el delito de concusión. Esta persona mientras prestaba sus servicios en la entidad,…
Siga leyendo

«La presencia de la Corporación Universitaria de Asturias en Colombia es indefinida»: Carlos Pérez Castro

| Confidencial Noticias | ,
La Institución de Educación Superior, Corporación Universitaria de Asturias, recibió una condecoración y reconocimiento por parte de la Cámara de Representantes, mediante la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz de Comendador, como…
Siga leyendo

Señalan a Efraín Cepeda de pactar alianzas con el paramilitarismo

| Confidencial Noticias | , ,
El exsenador liberal Álvaro Ashton en su declaración ante la Justicia Especial Para la Paz (JEP), aseguró que junto a varios políticos de la costa Caribe se tejió una alianza con los paramilitares para pactar asuntos económicos y electorales. Según Asthon…
Siga leyendo