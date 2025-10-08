Ir al contenido principal

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena que le había impuesto un juez especializado al joven sicario que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

Los magistrados del Tribunal de Bogotá expertos en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Spra), determinaron que los siete años de tareas orientadas impuestas para su resocialización fueron más que suficientes y se ajustan a los hechos en los que esta involucrado.

El menor de edad disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay en el parque El Golfito, mientras hablaba a un grupo de personas que asistieron a uno de sus actos políticos en el marco de su precandidatura presidencial.

El adolescente menor de 15 años fue capturado de inmediato y la información que entregó a la Fiscalía ha permitido dar con seis personas más involucradas en el asesinato.

