La Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de prisión al exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez.

El exmagistrado fue juzgado en primera instancia por los delitos de cohecho propio en concurso con concierto para delinquir.

Además de la condena, sobre Bustos pesa una orden de captura con la notificación roja a Interpol al no saber su paradero. El caso de Rojas en encuentra en el marzo del escándalo del cartel de la toga, en el que políticos que tenían procesos en la corte pagaron coimas para torcerlos.

La Corte Suprema de Justicia remitió copias a la Fiscalía para que analice si cabe la extinción de dominio sobre los bienes del exmagistrado José Leonidas Bustos.

Nota recomendada: Cae alias ‘Peye’, señalado narcotraficante