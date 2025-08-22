Ir al contenido principal

La Corte Suprema de Justicia, llamó a juicio al senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, quien tiene proceso judicial abierto por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.

El máximo tribunal de la justicia le investiga por que al parecer durante cuatro años una mujer figuró como empleada de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista, pero nunca fue a trabajar y sus salarios fueron cobrados por terceros cercanos a Jiménez López».

Estos hechos habrían sucedido durante el período 2014 – 2018 cuando Jiménez ocupaba una curul en la Cámara de Representantes.

Corte Suprema de Justicia abre investigación a David Racero

También se le señala de haber obligado a algunos de las personas de su equipo a entregarle parte de sus salarios, costumbre que parece haber hecho carrera en el Congreso de la República, entre algunos representantes y senadores.

