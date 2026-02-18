La Sala 12 Especial de Decisión del Consejo de Estado falló a favor del representante a la cámara, David Racero, determinando que no existen pruebas concluyentes que demuestren alguna conducta irregular por parte del congresista.

La decisión tiene que ver la denuncia que hacia referencia a la labor que al parecer venía desempeñando un funcionario de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Racero en un negocio de frutas y verduras que le pertenecía al congresista, lo que, según los demandantes, configuraría la causal de indebida destinación de dineros públicos.

La investigación no demostró que el representante de la Colombia Humana, hubiera destinado recursos públicos a actividades privadas, además de señalar que las pruebas presentadas, incluidas publicaciones periodísticas, chats y audios difundidos en medios de comunicación, no constituyen evidencia suficiente para confirmar la conducta atribuida.

