Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Oficina Central Nacional INTERPOL Bogotá, materializó la extradición de nueve ciudadanos colombianos requeridos por la justicia de los Estados Unidos.

Los nueve capturados son solicitados por la Corte del Distrito Sur de Puerto Rico y la Corte del Distrito Sur de Florida, por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir, y hurto calificado y agravado.

Extraditados:

José Orlando Buitrago Rodríguez, alias “Tito Borracho”

Inició su actividad criminal en 2003, vinculado a la organización delictiva Los Burros, con presencia en Cúcuta (Norte de Santander). Se desempeñaba como encargado de la producción y tráfico de cocaína desde la región del Catatumbo hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

Buitrago Rodríguez utilizaba empresas de ganadería y maquinaria pesada para el lavado de activos producto del narcotráfico. Fue objeto de un proceso de extinción de dominio sobre 19 bienes avaluados en 26.000 millones de pesos, entre ellos vehículos, fincas y propiedades rurales.

Jhon Jairo Pacheco Páez, alias “John”

Capturado con fines de extradición en el marco de la operación “Supremacía” en 2025, en Ocaña (Norte de Santander). Cabecilla de una red criminal dedicada al narcotráfico y coordinador de envíos de cocaína desde el Catatumbo, en coordinación con el Frente 33 de las disidencias de las FARC, utilizando lanchas rápidas tipo Go-Fast.

Luís Frank Tello Candelo, alias “El Negro Frank”

Señalado de haber pertenecido a la organización criminal Los Zetas de México, y considerado segundo al mando en la estructura de “El Loco Barrera”.

Coordinaba el tráfico de estupefacientes hacia Honduras y México por vía aérea y marítima. En 2020 organizó el envío de 2.000 kilogramos de cocaína desde Venezuela hacia Honduras, utilizando una aeronave de matrícula colombiana que se accidentó en zona montañosa.

Winder José González

Requerido por la justicia estadounidense para comparecer a juicio, señalado de integrar una red narcotraficante responsable del envío de grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos.Jordan

José Molinares Santiago

De acuerdo con investigaciones e información de agentes encubiertos, facilitaba el envío de cargamentos de cocaína desde los puertos de Barranquilla y Cartagena con destino a los Estados Unidos.

Leroy Ortega

Se le atribuye la comisión de varios hurtos agravados en establecimientos comerciales, de donde sustrajo mercancía de alto valor utilizando violencia contra las víctimas.

Alfonso Gómez Pineda

Integrante de una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína, con operaciones desde el Golfo de Morrosquillo hacia Panamá, Costa Rica y Honduras, con destino final en Estados Unidos.

Custodio Enrique Simancas Castro, alias “Mario”

Investigado por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), por su participación en una red de narcotráfico implicada en el homicidio de una fuente confidencial en Colombia, tras la incautación de un cargamento de cocaína.

Fabian Alberto Agredo Hoyos

Integrante de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, utilizando la ruta Cartagena–Centroamérica–Estados Unidos.

Los extraditados fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad en un vuelo privado bajo la custodia de Alguaciles Federales (U.S. Marshals Service), con destino a los Estados Unidos, donde deberán responder ante las autoridades judiciales correspondientes.

Nota recomendada: Joven muere al interior de la Universidad Nacional durante la noche del Halloween

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Joven muere al interior de la Universidad Nacional durante la noche del Halloween

| Confidencial Noticias | ,
La muerte de joven profesional egresado de la Universidad Nacional en Bogotá, durante la noche del Halloween llena de incertidumbre a las autoridades en la capital del país por lo que está ocurriendo en la celebración de estas fechas. El hecho ocurrió…
Siga leyendo

¿En que concluyó la cita entre Cesar Gaviria y Álvaro Uribe?

| Confidencial Noticias | , ,
Se cumplió la cita entre los expresidentes de la república, Cesar Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe Vélez, quienes buscan integrar una gran coalición de donde saldría un candidato presidencial de la derecha política en Colombia. Uribe estuvo acompañado por…
Siga leyendo

Consejo de Estado deja sin personería jurídica al partido de Rodrigo Lara

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo de Estado echó para atrás la personería jurídica que dio vida al partido político, Dignidad Liberal, presidido por el exsenador, Rodrigo Lara Restrepo, hijo de Rodrigo Lara, exministro de Justicia asesinado por sus denuncias contra el Cartel de…
Siga leyendo

Juan Manuel Galán pide a Gustavo Petro pensar en la Nación y no en ganar la pelea del día

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato presidencial, Juan Manuel Galán, pidió al presidente Gustavo Petro mayor responsabilidad con las declaraciones, especialmente cuando se trate de cooperación militar con otro país para combatir la ilegalidad. Todo comenzó cuando el…
Siga leyendo

Investigación disciplinaria al director de la Oficina de Derechos de Autor

| Confidencial Noticias | ,
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Edwin Robles Chaparro, por incumplir la Ley de Cuotas. El Ministerio Público indicó que el funcionario habría pasado por alto dar…
Siga leyendo