Las autoridades confirmaron la extradición a los Estados Unidos, siete ciudadanos colombianos requeridos por la Corte para el Distrito Medio de Florida por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.

Entre ellos se encuentra alias “Rentería”, cabecilla de la comisión del grupo armado organizado residual “Los Contadores”, y coordinador de sicarios en el departamento de Nariño. Responsable de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, así como señalado autor material e intelectual de homicidios selectivos, extorsiones y desplazamientos forzados.

También, un integrante de una red criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas desde Colombia hacia México, con destino final en los Estados Unidos, encargado de desviar controles y alertar sobre la presencia de autoridades para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína; así como un implicado en el caso de una narcoavioneta inmovilizada en la isla de Providencia con media tonelada de cocaína.

