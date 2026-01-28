Ir al contenido principal

La Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, abrió investigación contra Luis Alberto y Rafael Herrera como presuntos responsables de la desaparición de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá (Cundinamarca).

La investigación de la Fiscalía determina que entre los años 2002 – 2003, ambos habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes de predios aledaños a sus propiedades.

Los cuerpos de dos de las víctimas fueron encontrados en 2008, en un terreno de Silvania
(Cundinamarca), entre tanto, continúa la búsqueda de los otros dos desaparecidos.

Adicionalmente, Rafael Herrera es vinculado por el delito de acceso carnal violento por el
abuso sexual a una menor de edad que fue conocido en la presente investigación.

