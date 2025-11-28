Fiscalía acusa a 9 oficiales del Ejército por hechos relacionados con la toma y retoma al Palacio de Justicia

Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta participación en los actos de tortura contra civiles, que equivocadamente fueron señalados como ‘sospechosos’ durante los hechos del Palacio de Justicia ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, en Bogotá.

Los militares en retiro llamados a juicio como coautores impropios del delito de tortura agravada son: mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, quien para la época era coronel y se desempeñaba como director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI); coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, entonces comandante de la Unidad de Inteligencia (B-2) de la Brigada XIII del Ejército Nacional; coronel (r) Fernando Blanco Gómez, exsubcomandante del B-2; el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez y los sargentos (r) Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón, exintegrantes del B-2.

Los ofíciales estarían involucrados en el trato cruel y degradante que recibieron 11 personas que fueron trasladadas a la Casa del Florero, a instalaciones militares y de la Policía Nacional, con el supuesto de que estarían vinculadas a la toma al Palacio de Justicia.

Nota recomendada: Defensoría del Pueblo pide retirar estatus de gestor de paz a los exparamilitares

Entre las víctimas hay dos estudiantes de derecho de una universidad privada de la ciudad que visitaban la sede judicial.

Otro de los civiles torturados era un funcionario de obras públicas que se desplazaba en un bus rumbo a Zipaquirá (Cundinamarca). Este hombre fue interceptado en un retén, tildado como guerrillero, conducido a la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, golpeado y trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá donde permaneció detenido durante 15 días.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Fiscalía acusa a 9 oficiales del Ejército por hechos relacionados con la toma y retoma al Palacio de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta participación en los actos de tortura contra civiles, que equivocadamente fueron señalados como…
Siga leyendo

CNE falla en contra de la campaña Petro Presidente

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral – CNE, aprobó la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y de Álvaro Hernán Prada, fallando en contra de la campaña Petro Presidente por violación de topes electorales en primera y en segunda…
Siga leyendo

Defensoría del Pueblo pide retirar estatus de gestor de paz a los exparamilitares

| Europa Press | ,
La Defensoría del Pueblo ha presentado una solicitud al Consejo de Estado para retirar la designación como gestores de paz a varios históricos líderes paramilitares, como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, o Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’,…
Siga leyendo

¿Los exfarc abandonan a Petro?

| Confidencial Noticias | , ,
El Partido Comunes, integrado por reincorporados de las extintas Farc, emitieron un comunicado expresando su desacuerdo con el presidente Gustavo Petro, a quien han acompañado durante su gobierno. Los exfarc protestaron ante las palabras del primer…
Siga leyendo

Fiscalía presentará imputación de cargos a Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

| Confidencial Noticias | , ,
La Fiscalía General de la Nación anunció la radicación de la solicitud de imputación de cargos contra los exministros -del Interior- Luis Fernando Velasco y -de Hacienda-, Ricardo Bonilla. El ente investigador hará la diligencia judicial en el marco de la…
Siga leyendo