La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntas violaciones de los límites de gasto de campaña durante la candidatura presidencial de Gustavo Petro en 2022, cuando ejercía de gerente de su campaña, según desveló ‘El Tiempo’.

Roa, que ostenta el cargo de la petrolera desde abril de 2023, fue multado en noviembre por el Consejo Nacional Electoral después de que el organismo descubriera que la campaña había superado los límites de gasto en más de 5.000 millones de pesos (1,1 millones de euros).

La Fiscalía General también está investigando a Roa por presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento en Bogotá a un ejecutivo petrolero, según el periódico.