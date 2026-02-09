Ir al contenido principal

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntas violaciones de los límites de gasto de campaña durante la candidatura presidencial de Gustavo Petro en 2022, cuando ejercía de gerente de su campaña, según desveló ‘El Tiempo’.

Roa, que ostenta el cargo de la petrolera desde abril de 2023, fue multado en noviembre por el Consejo Nacional Electoral después de que el organismo descubriera que la campaña había superado los límites de gasto en más de 5.000 millones de pesos (1,1 millones de euros).

La Fiscalía General también está investigando a Roa por presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento en Bogotá a un ejecutivo petrolero, según el periódico.

Graduado en Locución y Medios Audiovisuales del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Cursa último Semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Fundación Universitaria San Alfonso. En mi condición de comunicador he desarrollado habilidades en el campo de la investigación, la redacción periodística y la opinión, lo que me han permitido destacarme en el campo del periodismo y la opinión pública. Periodista de la redacción política y en temas de Bogotá. Columnista de opinión.
Habla el general de la Policía señalado de fraguar complot en contra de Petro

Foto: El Pais.com.co El comandante de la Policía de Cali, el general Edwin Urrego, ha rechazado las acusaciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre un supuesto complot para colocarle «sustancias psicoactivas» en uno de sus vehículos oficiales…
¿Por qué David Murcia Guzmán denunció a Abelardo de la Espriella?

David Murcia Guzmán, creador de la captadora ilegal DMG, en compañía de la abogada Sondra Macollins presentó una denuncia disciplinaria contra Abelardo de la Espriella por presunta violación grave de los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y…
Gustavo Petro asegura que existía un complot para sabotear su cita con Donald Trump

El presidente, Gustavo Petro, ha denunciado este martes haber sido víctima de un intento de atentar contra su integridad mientras viajaba en helicóptero en el municipio de Montería, en el norte del país, donde se ha celebrado un consejo de ministros, lo que…
Gustavo Petro está pensado en expedir una nueva emergencia económica

El presidente Gustavo Petro afirmó este martes que si la Corte Constitucional, en su autonomía e independencia, no aprueba la emergencia económica, se debe decretar otra. Durante su intervención en la segunda sesión del Consejo de Ministros que se reúne…
Miguel Uribe Londoño reinicia su candidatura presidencial

Miguel Uribe Londoño retoma su candidatura presidencial, esta vez, con el aval del Partido Demócrata Colombiano. En medio del anunció lanzó dardos al Centro Democrático y a su líder político, el expresidente Álvaro Uribe, tras haber sido expulsado del…
