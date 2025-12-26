Ir al contenido principal

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá a
cinco posibles integrantes de ‘Los Leñadores’, señalados de de utilizar documentos y permisos falsos a nombre de la Corporación Autónoma Regional (CAR) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para dar apariencia de legalidad a la madera extraída ilegalmente de zonas de conservación en Cundinamarca y Boyacá.

Lo anterior, luego de un operativo donde les fueron incautados 920 metros cúbicos de madera, los cuales estaban listos para ser comercializados en Facatativá, Madrid, Cajicá, Zipaquirá, Tausa y Ubaté (Cundinamarca).

Entre los investigados están: Pedro Rodolfo Torres Espitia, propietario de un establecimiento de comercio en Tausa (Cundinamarca), quien estaría a cargo de coordinar la obtención, transformación y transporte de manera; Alba Janet Espitia, representante legal de una empresa utilizada para blanquear el origen del producto; y Diana Nataly Fandiño Pinzón, secretaria de los dos negocios comprometidos.

También fueron judicializados Alex Néstor Gómez Rincón, presunto responsable de la tala de bosque nativo en áreas de conservación y zonificación del Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) del Río Bogotá, así como del transporte y comercialización de madera; y Edén Humberto Martínez Ángel.

Nota recomendada: CAR Cundinamarca lidera siembra de árboles en el Alto Magdalena

Estas personas enfrentarán cargos por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, invasión de áreas de especial importancia ecológica, concierto para delinquir, daño en los recursos naturales y ecocidio.

Confidencial Noticias

[email protected]
