La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Óscar Santiago Gómez Leal, pareja sentimental de la periodista fallecida, Laura Camila Blanco, por el delito de Feminicidio.

Los resultados de los exámenes de Medicina Legal indican que la periodista fue asfixiada antes de la caída del balcon de su apartamento donde se encontraba en compañía de su novio con quien minutos antes del fatal desenlace sostuvo una fuerte discusión, según contaron testigos del momento.

«El hombre habría atacado a la mujer (…) y en medio del estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la arrojó por la ventana. En su momento, Gómez Leal aseguró que su compañera se lanzó voluntariamente. De esta manera, intentó desviar las investigaciones», dice el dictamen.

Óscar Santiago Gómez estuvo trabajando como líder de proyecto hasta julio de 2025 en una empresa que prestaba servicios de publicidad. El hombre ya llevaba 3 años y 9 meses en dicha compañía.

«Laura y su novio discutieron fuertemente en na de las habitaciones del apartamento. Luego, Gómez salió del cuarto y les dijo a las personas que estaban en la sala de la vivienda que su novia supuestamente se había «lanzado por la ventana», reza en las investigaciones.

Oscar Santiago Gómez es profesional en Ingeniería de Sistemas en la Fundación de Educación Superior San José y prestaba sus servicios profesionales como director de proyectos) especializado en estrategia 360° de marketing digital.

