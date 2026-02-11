Jorge Iván Cuervo asume como ministro de Justicia

El abogado y profesor de El Externado, Jorge Iván Cuervo, asumió funciones de manera oficial como ministro de Justicia, con lo que se termina el encargo que hasta la fecha venía ejerciendo Andrés Idárraga.

Jorge Iván Cuervo prestó sus servicios profesionales en la Procuraduría General de la Nación, la Consejería Presidencial para Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, la Veeduría Distrital, y además fue consultor del PNUD y del Banco Interamericano de Desarrollo en temas de justicia.

El ministro de Justicia ya posicionado en el cargo deberá atender los asuntos de mayor urgencia en el Ministerio como la política de drogas, la ley de sometimiento y la crisis carcelaria.

