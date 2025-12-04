La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al exsenador Arturo Char, investigado por concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.

El máximo tribunal de la Justicia en Colombia abrió investigación al congresista del departamento del Atlántico, dentro del escándalo en el que se encuentra vinculada la exsenadora, Aída Merlano, por compra de votos.

En el proceso de investigación se hizo el allanamiento a la sede política Casa Blanca, donde se encontraron 18 computadores con listados de personas, números de cédula, letras de cambio y recibos de caja. Además, 261 millones de pesos en efectivo y una pistola Glock negra.

Para la la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, las pruebas recolectadas durante el proceso de investigación les permite determinar la acusación en contra del exsenador Arturo Char.