La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al exsenador Arturo Char, investigado por concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.

El máximo tribunal de la Justicia en Colombia abrió investigación al congresista del departamento del Atlántico, dentro del escándalo en el que se encuentra vinculada la exsenadora, Aída Merlano, por compra de votos.

En el proceso de investigación se hizo el allanamiento a la sede política Casa Blanca, donde se encontraron 18 computadores con listados de personas, números de cédula, letras de cambio y recibos de caja. Además, 261 millones de pesos en efectivo y una pistola Glock negra.

Para la la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, las pruebas recolectadas durante el proceso de investigación les permite determinar la acusación en contra del exsenador Arturo Char.

Petro sanciona la ley que permite el acceso a las artes y las culturas en las aulas

El presidente Gustavo Petro Urrego sancionó la ley Artes Al Aula, que establece que las artes deben incorporarse de forma transversal en los procesos pedagógicos de las instituciones educativas, con el fin de fortalecer las competencias ciudadanas, el…
Nacen las primeras diferencias en el Frente Amplio

Quienes están promoviendo la convocatoria a la consulta en marzo de 2026 en el llamado Frente Amplio, no están muy contentos con la idea del excongresista Roy Barreras de invitar al excandidato presidencial y opositor del gobierno de Gustavo Petro, Miguel…
Cámara aprueba iniciativa que previene el reclutamiento de mercenarios

La Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que buscaba la aprobación de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. El Proyecto ahora pasa a…
Pacto Histórico es oficialmente partido político

El Consejo Nacional Electoral reconoció la personería jurídica del Pacto Histórico, como resultado de la fusión entre los partidos Comunista, Unión Patriótica y Polo Democrático. De esta manera el Pacto Histórico se convirtió oficialmente en un partido…
Gobierno radica proyecto para dar la lucha contra el tráfico de fentanilo

El Gobierno nacional radicó hoy en el Congreso de la República el Proyecto de Ley “por medio del cual se penaliza de manera autónoma el tráfico, la fabricación, el desvío y el porte ilegal de fentanilo y sus análogos”. “Este es un proyecto de ley…
