El ministro de Justicia y del Derecho (e) confirmó la decisión de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’, requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por delitos de narcotráfico.

El alto funcionarios señaló: “Queremos confirmarle al país que el lunes se firmó la confirmación de su extradición. Se respondió el recurso de reposición que interpuso, es decir, ya está todo: la Corte Suprema aprobó y el Gobierno aprobó. Le queda un recurso que seguirá en trámite, pero, a estas alturas, yo creo que difícilmente se encontrarán argumentos jurídicos que cambien la decisión a propósito de su extradición».

Alias Pipe Tulúa deberá responder ante la justicia de los Estados Unidos por tres cargos derivados de la acusación dictada el 11 de septiembre de 2024: concierto para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína; concierto para traficar y distribuir cocaína sabiendo o teniendo motivos para creer que sería importada ilícitamente a EE. UU y Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con conocimiento de su importación ilícita a EE. UU.

