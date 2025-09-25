El precandidato presidencial y exministro, Mauricio Lizcano, en su declaración ante la Corte Suprema de Justicia en el marco del proceso judicial por el caso de corrupción en la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo, negó tener vínculos con este escándalo.

Al respecto, fue enfático en aclarar que “entrar a Palacio no es un delito, era un deber. Como Ministro TIC, mi trabajo me exigía asistir a numerosas reuniones de Gobierno convocadas por la Presidencia. Cumplía con mi función”.

“No tengo nada que ver con la Comisión de Crédito Público, ni con los presupuestos de la Nación. He manifestado con total transparencia que nunca participé en reunión alguna donde se hablara de irregularidades en la UNGRD”, afirmó.

El precandidato aprovechó para reiterar su confianza en las instituciones judiciales y subrayar su compromiso con la legalidad: “Yo no estoy investigado, vine como testigo porque un representante lo pidió. Confío plenamente en que la Corte Suprema de Justicia esclarecerá los hechos”.