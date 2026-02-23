Un fallo del juzgado 40 de Bogotá ordenó al ministro del Interior, Armando Benedetti, rectificar en un plazo de 48 horas varias afirmaciones que hizo en contra del exministro de Vivienda Luis Felipe Henao.

La decisión hace referencia a mensajes escritos por el ministro Benedetti desde su cuenta de X, en donde aseguró que el exministro del gobierno de Juan Manuel Santos tenía supuestas investigaciones penales y nexos con personajes como el ‘Ñeñe’ Hernández.

Aseguró además que Luis Felipe Henao había adquirido varias propiedades, tras su paso el Ministerio de Vivienda. También lo vinculó con el escándalo de Odebrecht.

La juez de caso le dio 48 horas a Benedetti para que rectifique la información respecto a los juicios en los que se refiere a este como «bandido, cómplice, lavaperros, aumento patrimonial ilegal»

