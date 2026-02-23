Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Un fallo del juzgado 40 de Bogotá ordenó al ministro del Interior, Armando Benedetti, rectificar en un plazo de 48 horas varias afirmaciones que hizo en contra del exministro de Vivienda Luis Felipe Henao.

La decisión hace referencia a mensajes escritos por el ministro Benedetti desde su cuenta de X, en donde aseguró que el exministro del gobierno de Juan Manuel Santos tenía supuestas investigaciones penales y nexos con personajes como el ‘Ñeñe’ Hernández.

Aseguró además que Luis Felipe Henao había adquirido varias propiedades, tras su paso el Ministerio de Vivienda. También lo vinculó con el escándalo de Odebrecht.

La juez de caso le dio 48 horas a Benedetti para que rectifique la información respecto a los juicios en los que se refiere a este como «bandido, cómplice, lavaperros, aumento patrimonial ilegal»

Nota recomendada: Vicky, Cárdenas y Claudia son los que más hablan de salud en las redes, según la IA





Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Ejército dice tener libertad para atacar a las disidencias de alias Calarcá

| Europa Press | ,
El Ejército de Colombia ha asegurado que dispone de «carta blanca» para atacar las posiciones de las disidencias de las extintas FARC comandadas por Alexander Mendoza, alias ‘Calarcá’, a pesar de que el grupo se encuentra en plena fase de negociación con el…
Siga leyendo

ELN hará cese al fuego unilateral durante las elecciones al Congreso

| Confidencial Noticias | ,
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado este lunes un alto el fuego unilateral con motivo de las elecciones legislativas y las primarias presidenciales de los partidos que se celebran el próximo 8 de marzo pues considera «muy…
Siga leyendo

Vicky, Cárdenas y Claudia son los que más hablan de salud en las redes, según la IA

| Confidencial Noticias | , ,
En el arranque de este 2026, la campaña presidencial en Colombia ha abandonado los recintos cerrados para librar su batalla más cruda en el ecosistema digital. El sistema de salud, afectado por la incertidumbre de la reforma administrativa del Gobierno, se…
Siga leyendo

Escuchar para transformar: la política de José David Castellanos

| Confidencial Noticias | , ,
Antes de pensar en la política, José David Castellanos, candidato a la Cámara por Bogotá por el Nuevo Liberalismo, ya estaba vinculado al trabajo social. A los diez años, sus padres lo ingresaron a la YMCA y a una fundación que acompañaba a niños del barrio…
Siga leyendo

Corte Suprema de Justicia condena al exmagistrado José Leonidas Bustos

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de prisión al exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez. El exmagistrado fue juzgado en primera instancia por los delitos de cohecho propio en concurso con concierto para…
Siga leyendo