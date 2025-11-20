La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del representante a la cámara, Miguel Polo Polo, en el marco del proceso que se le sigue por hostigamiento al presidente Gustavo Petro y al M-19.

La Sala Especial de Instrucción estudió la solicitud de la defensa y consideró que no se agregaron hechos nuevos , sino que se valoraron otras publicaciones del congresista para comprender su perfil comunicacional y el contexto en el que fueron difundidos los mensajes investigados.

El caso se refiere a la publicación en la cuenta de X de Miguel Polo Polo en la que escribió: “¡Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!”, ilustrado por un video en donde se observa la quema de una bandera del M-19 y se escuchan arengas diciendo: “manada de guerrilleros asesinos”.

Más adelante, reposteó otro video en donde se observa la quema de un muñeco con la imagen del presidente Gustavo Petro, y se escuchan gritos que invitan a la violencia en contra del primer mandatario.