A juicio Iván Leonidas Name y Andrés Calle

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a los expresidentes del Congreso de la República, Iván Name y Andrés Calle por su presunta relación y participación en asuntos relacionados con el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

A ambos congresistas se les sigue proceso judicial por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación.

“Name Vásquez y Calle Aguas son investigados por presuntamente recibir dinero proveniente de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) a cambio de favorecer la aprobación de proyectos en trámite en el legislativo”, dice la Corte Suprema de Justicia en su comunicado.

Iván Name y Andrés Calle habrían recibido millonarias dádivas a cambio de impulsar varias iniciativas del Gobierno Nacional ante el Congreso de la República. Calle, para entonces presidente de la Cámara de Representantes, habría recibido mil millones a cambio de respaldar las reformas del Gobierno, mientras que Iván Name quien en ese momento presidía el Senado de la República, habría recibido 3 mil millones.

Los abogados de defensa de ambos congresistas pidieron a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se les permita a sus clientes enfrentar el juicio en libertad.