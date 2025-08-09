Una investigación de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la DIJIN de la Policía

Nacional, permitió la captura y judicialización en Villanueva (Casanare) de Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez, quien enfrenta cargos por el almacenamiento y distribución de fotografías y videos de niños, niñas y adolescentes

en actos sexuales.

La Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), que detectó el envío de contenido explícito con menores de edad a plataformas virtuales, le seguía la pista.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que, el 10 de enero del año en curso, habría almacenado 17 archivos en su nube personal y posteriormente compartido la ruta de acceso para que contactos de diferentes lugares del mundo ingresaran a verlos.

La fiscal de la Seccional Casanare le imputó los delitos de pornografía con menor de 18 años y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores. Rodríguez Rodríguez no aceptó cargos.

En la operación de captura fueron incautados celulares, computadores, una tableta, dispositivos de almacenamiento masivo, una cámara, entre otros elementos.