El Ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez viajó con un equipo de personas de su equipo a los Estados Unidos con la idea de fortalecer los lasos de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y los grupos ilegales.

El MinDefensa tendrá encuentros estratégicos durante los cuales se diseñarán estrategias binacionales y se trazará una hoja de ruta para afectar de manera crítica y contundente todas las amenazas trasnacionales que afectan a ambas naciones.

Previo al viaje del Ministro Sánchez hacia Estados Unidos, se realizó una reunión virtual con el Subsecretario para Asuntos Hemisféricos (o Asuntos del Hemisferio Occidental) del Departamento de Guerra Joseph Humire durante la cual los delegados de ambos países establecieron la agenda y los puntos que se abordarán en cada encuentro que se sostendrá.

La agenda en EEUU se adelantará también junto a delegados de los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores y contará con reuniones estratégicas con funcionarios del Departamento de Guerra, miembros del Senados encargados de los temas de armas e inteligencia, así como representantes de alto nivel de la Casa Blanca.

Nota recomendada: Ministerio de Defensa activa el proyecto Escudo Nacional Anti Drones











