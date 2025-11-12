Otro enfrentamiento interno surgió al interior del Centro Democrático, esta vez protagonizado por dos grupos de jóvenes que integran el partido.

Por un lado están quienes considera que el precandidato Miguel Uribe Londoño debe retirarse de la contienda y piden a las directivas del partido cancelar su participación en la búsqueda de un candidato único.

Fuentes de Confidencial Noticias, aseguraron que se trata del grupo denominados como Jóvenes Cabal, quienes apoyan a la precandidata María Fernanda Cabal, con quien Uribe Londoño ha sostenido discusiones internas en los últimos días.

Nota recomendada: Seguridad en tiempos de elecciones

Este colectivo radico una carta en la que piden a Miguel Uribe Londoño retirarse de la campaña del Centro Democrático.

“Creemos en un partido que se construye desde la confianza, la coherencia y el respeto por las reglas. Por eso, rechazamos con preocupación las actuaciones del precandidato Miguel Uribe Londoño, cuyas acciones han generado el descrédito de un proceso que él mismo conoció, aprobó y acompañó desde el principio”, dice la carta.

Por el otro lado, está un grupo de 1.260 jóvenes que respalda a Miguel Uribe Londoño, piden no llevar las discusiones al nivel público y darlas dentro del partido, pidiendo además al precandidato no desistir en la lucha.

“Los jóvenes que firmamos esta carta, queremos enviar un mensaje claro a toda la militancia de nuestro partido Centro Democrático para que las tensiones internas que hoy se debaten en el escenario de la opinión pública, den paso a un debate interno y constructivo que se enfoque en avanzar en el proceso de nominación de nuestro candidato a la Presidencia de la República”, precisa la misiva.

Nota recomendada: ¿Por qué se pelean ahora en el Centro Democrático?