El senador del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, denunció amenazas contra su vida que le llegaron a través de un mensaje de WhatsApp.

En el mensaje enviado el pasado 21 de septiembre a las 7:06 de la noche desde un número desconocido. le advierten al congresista que no que no continúe con sus denuncias públicas “a menos que quiera morirse”, acompañando las amenazas con ofensas y advertencias contra su vida y la de su entorno familiar.

“Le aconsejo que las denuncias se las deje a los abogados…a menos de que quiera morirse. Usted cree imbécil que se va a meter con nosotros y va a salir campante. Le matamos hasta el perro que tiene en su casa cabrón antes que se meta con alguno de nosotros”, reza la comunicación que se dio a conocer mediante un comunicado.

Chacón interpuso las respectivas denuncias ante las autoridades competentes para que inicien las investigaciones.

