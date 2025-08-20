Alfredo Saade protagoniza una nueva polémica luego de que la Procuraduría le suspendiera de manera provisional por tres meses por presuntas irregularidades que habría cometió al reunirse con miembros de la Cancillería para darles instrucciones sobre el sonado escándalo de los pasaportes.

De inmediato, quien hasta hace poco fue el jefe de gabinete de la Casa de Nariño, se despachó en su cuenta de X desde donde lanzó varios señalamientos.

El primero de esos señalamientos va contra la excanciller Laura Sarabia y al ministro del Interior, Armando Benedetti a quienes hace ver como los responsables de su salida y de querer marginarlo del primer círculo del presidente Gustavo Petro.

Me acabo de enterar que la procuraduría me suspendió por 3 meses; me pregunto: ¿A quién tan poderoso le quité el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? ¿El esposo de Laura Sarabia que trabaja en procuraduría intervino? ¿El procurador me saca del lado del presidente Gustavo Petro por orden de Benedetti?”, escribió Saade en su cuenta de X.

Todo esto se dio luego de que el Ministerio Público destituyera de manera provisional a Alfredo por tres meses, mientras lo investiga por presuntas irregularidades en la implementación del nuevo modelo de emisión de pasaportes.

