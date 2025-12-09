Rodrigo Romero, presidente del Partido Alianza Verde, dio a conocer la decisión de la colectividad de no participar de forma institucional en la consulta presidencial del próximo 8 de marzo en favor de ningún candidato que presente su nombre a consideración.

Así las cosas, los Verdes quedan en total libertad para apoyar al candidato de sus preferencias sin importar la tendencia o el partido al que pertenezca.

«Eso quiere decir entonces que el partido hasta el 8 de marzo no tomará ninguna decisión, no participará en el tema presidencia», afirmó el líder político.

En la Alianza Verde existen varias tendencias que hoy se encuentran repartidas en diferentes campañas presidenciales. La senadora Angélica Lozano, junto a los concejales Julián Espinosa y Julián Rodriguez Sastoque apoyan a la candidata, Claudia López, esposa de la candidata; el senador Jota Pe es muy posible que se incline por la campaña de Abelardo de la Espriella, y un amplio sector en el que están los senadores, Ariel Ávila, León Fredy Muñoz, Inti Asprilla, Jaime Raúl Salamanca, etc., respaldarían a Iván Cepeda.

