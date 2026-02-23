Katherine Andrea Martínez Martínez deberá pagar 21 años y dos meses de prisión por su participación en el asesinato del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

La sentencio se dio luego de que la justicia estableciera un preacuerdo con Martínez Martínez, luego de que esta aceptara su participación en el crimen.

Esta mujer fue clave para en la entrega del arma con la que el menor de edad disparó en tres ocasiones al precandidato y senador del Centro Democrático.

Katherine Andrea Martínez Martínez fue sentenciada por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

Nota recomendada: Capturan a un sujeto con 27 loros en su poder