Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Katherine Andrea Martínez Martínez deberá pagar  21 años y dos meses de prisión por su participación en el asesinato del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

La sentencio se dio luego de que la justicia estableciera un preacuerdo con Martínez Martínez, luego de que esta aceptara su participación en el crimen.

Esta mujer  fue clave para en la entrega del arma con la que el menor de edad disparó en tres ocasiones al precandidato y senador del Centro Democrático.

Katherine Andrea Martínez Martínez fue sentenciada por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. 

Nota recomendada: Capturan a un sujeto con 27 loros en su poder

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Ordenan a Armando Benedetti rectificar afirmaciones en contra del exministro Luis Felipe Henao

| Confidencial Noticias | , ,
Un fallo del juzgado 40 de Bogotá ordenó al ministro del Interior, Armando Benedetti, rectificar en un plazo de 48 horas varias afirmaciones que hizo en contra del exministro de Vivienda Luis Felipe Henao. La decisión hace referencia a mensajes escritos…
Siga leyendo

Ejército dice tener libertad para atacar a las disidencias de alias Calarcá

| Europa Press | ,
El Ejército de Colombia ha asegurado que dispone de «carta blanca» para atacar las posiciones de las disidencias de las extintas FARC comandadas por Alexander Mendoza, alias ‘Calarcá’, a pesar de que el grupo se encuentra en plena fase de negociación con el…
Siga leyendo

ELN hará cese al fuego unilateral durante las elecciones al Congreso

| Confidencial Noticias | ,
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado este lunes un alto el fuego unilateral con motivo de las elecciones legislativas y las primarias presidenciales de los partidos que se celebran el próximo 8 de marzo pues considera «muy…
Siga leyendo

Vicky, Cárdenas y Claudia son los que más hablan de salud en las redes, según la IA

| Confidencial Noticias | , ,
En el arranque de este 2026, la campaña presidencial en Colombia ha abandonado los recintos cerrados para librar su batalla más cruda en el ecosistema digital. El sistema de salud, afectado por la incertidumbre de la reforma administrativa del Gobierno, se…
Siga leyendo

Escuchar para transformar: la política de José David Castellanos

| Confidencial Noticias | , ,
Antes de pensar en la política, José David Castellanos, candidato a la Cámara por Bogotá por el Nuevo Liberalismo, ya estaba vinculado al trabajo social. A los diez años, sus padres lo ingresaron a la YMCA y a una fundación que acompañaba a niños del barrio…
Siga leyendo