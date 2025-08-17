En la reciente cita entre los cuatro precandidatos del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pidió escoger a uno de ellos asistir a una reunión urgente con Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay y explorar la posibilidad de un quinto preaspirante a la candidatura única por el uribismo para la Presidencia de la República.

El exmandatario dejó claro que este quinto precandidato debe ser militante de tiempo atrás del Centro Democrático, con lo cual cerró la puerta al ingreso de políticos externos como Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón y Abelardo de la Espriella, quienes dicen comulgar con las ideas de Álvaro Uribe Vélez.

«Mi sugerencia respetuosa es que si el número de cuatro candidatos que tenemos se va a aumentar a uno de acuerdo con lo que se hable con el doctor Uribe Londoño debe ser encabeza de un militante, de una persona del partido, quiero ser claro en eso», afirmó.

Pidió además hablar de las listas a Senado del Centro Democrático, que según dijo, deben ser cerradas, y que a las personas que la integren se les estudie su militancia, hoja de vida y trayectoria política.

A la cita con Uribe Londoño deberán asistir los cuatro precandidatos o uno que ellos elijan con el director del Partido.