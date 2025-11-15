El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió a los precandidatos del Centro Democrático concentrar sus discursos en las soluciones a los problemas que aquejan al país y dejar de mencionar al presidente Gustavo Petro.

El exmandatario y líder del Centro Democrático insistió al uribismo en que la agenda de los debates debe girar en torno a las soluciones y no a Gustavo Petro.

“Yo sufro porque encuentro unos candidatos y unas candidatas versados y preparados, y que estudian cuando acuden a los foros que realizamos en las diferentes ciudades de Colombia. Pero sufro porque entonces caen en la tentación de hablar de Petro, caen en la tentación de entrar en las discusiones», afirmó.

Dijo además s los precandidatos que mientras continúen en la confrontación verbal con fines mediáticos les será difícil generar credibilidad.

«Lo que los colombianos están reclamando hoy es cómo van a resolver ese problema económico tan grave y al mismo tiempo poder avanzar en carreteras”, puntualizó.