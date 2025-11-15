Ir al contenido principal

El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió a los precandidatos del Centro Democrático concentrar sus discursos en las soluciones a los problemas que aquejan al país y dejar de mencionar al presidente Gustavo Petro.

El exmandatario y líder del Centro Democrático insistió al uribismo en que la agenda de los debates debe girar en torno a las soluciones y no a Gustavo Petro.

“Yo sufro porque encuentro unos candidatos y unas candidatas versados y preparados, y que estudian cuando acuden a los foros que realizamos en las diferentes ciudades de Colombia. Pero sufro porque entonces caen en la tentación de hablar de Petro, caen en la tentación de entrar en las discusiones», afirmó.

Nota recomendada: Andrés Guerra no seguirá en la lucha por ser candidato presidencial del uribismo

Dijo además s los precandidatos que mientras continúen en la confrontación verbal con fines mediáticos les será difícil generar credibilidad.

«Lo que los colombianos están reclamando hoy es cómo van a resolver ese problema económico tan grave y al mismo tiempo poder avanzar en carreteras”, puntualizó.

PORTADA

De nuevo la Registraduría dice No a Daniel Quintero

| Confidencial Noticias | , ,
La Registraduría Nacional del Estado Civil ratificó su negativa a inscribir el comité recolector de firmas para que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, aspire a la presidencia de la república. Desde sus redes sociales, Quintero anunció que…
Siga leyendo

Expulsan a Héctor Olimpo Espinosa de la Fuerza de las Regiones

| Confidencial Noticias | , ,
Los precandidatos que integran la coalición conocida con el nombre de ‘La Fuerza de las Regiones’ anunciaron a través de un video publicado en las redes sociales, la expulsión del exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa del grupo de preaspirantes a la…
Siga leyendo

Andrés Guerra no seguirá en la lucha por ser candidato presidencial del uribismo

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Centro Democrático, Andrés Guerra, renunció a la posibilidad de ser el candidato del uribismo en la contienda electoral del año 2026. La decisión fue anunciada tras el anuncio del partido de cancelar la encuesta en donde se escogería a la…
Siga leyendo

Efraín Cepeda y Nadia Blel profundizan sus diferencias

| Confidencial Noticias | , ,
El senador y precandidato conservador, Efraín Cepeda, publicó una carta que envió a la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, en donde no solo ratifica su postura de rechazo a decisiones tomadas recientemente por parte del Directorio Nacional de la…
Siga leyendo

Hombres armados atacaron al senador Temístocles Ortega

| Confidencial Noticias | , ,
El senador y exgobernador del Cauca, Temistocles Ortega, fue víctima de un ataque armado cuando se desplazaba en su vehículo por la vía Panamericana en el centro del Cauca, a 20 minutos de Popayán. A través de su cuenta en la red social X, el senador…
Siga leyendo