Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El expresidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, renunció a la prescripción del proceso judicial que se lleva en segunda instancia por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.

Uribe fue condenado en primera instancia por la jueza Sandra Heredia, lo que llevó a los abogados del exmandatario a radicar la apelación de la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá.

De acuerdo con las palabras del abogado, Jaime Granados, la decisión fue del expresidente Uribe, quien según él, lo hace para quitar la presión a los tiempos y los magistrados puedan tomar una decisión con la debida calma y el proceso cuente con la suficiente rigurosidad, investigación y análisis.

Este es el documento radicado ante el Tribunal Superior de Bogotá

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Los dardos venenosos de Daniel Quintero al Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, a través de su cuenta de X manifestó su molestia con algunos aspirantes del Pacto Histórico, que al parecer no están de acuerdo con su presencia en la consulta. Quintero comenzó…
Siga leyendo

El reclamo de ‘Mordisco’ a Petro por la captura de su hermano

| Europa Press | ,
El líder del Estado Mayor Central (EMC) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, ha respondido a la detención de su hermano, Luis Vera Fernández, acusado de ser responsable de finanzas…
Siga leyendo

Extraditan a los Estados Unidos a siete colombianos

| Confidencial Noticias | , ,
Las autoridades confirmaron la extradición a los Estados Unidos, siete ciudadanos colombianos requeridos por la Corte para el Distrito Medio de Florida por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Entre ellos se encuentra alias…
Siga leyendo

Judicializados un integrante de la Armada Nacional y un civil con pedido de extradición

| Confidencial Noticias | ,
A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedaron Eduardo Martínez Barón y el teniente de navío retirado Julián David Mosquera Dussán, dos presuntos integrantes de un grupo narcotraficante señalado de obtener clorhidrato de cocaína y enviarla por…
Siga leyendo

Policía captura al hermano de Iván Mordisco

| Confidencial Noticias | , ,
La Policía Nacional capturó en la vereda Curiche, municipio de El Peñón (Cundinamarca) a alias “Mono Luis, hermano y principal operador de confianza de “Iván Mordisco”. De acuerdo con los registros oficiales el capturado es hermano y hombre de confianza…
Siga leyendo