El expresidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, renunció a la prescripción del proceso judicial que se lleva en segunda instancia por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.

Uribe fue condenado en primera instancia por la jueza Sandra Heredia, lo que llevó a los abogados del exmandatario a radicar la apelación de la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá.

De acuerdo con las palabras del abogado, Jaime Granados, la decisión fue del expresidente Uribe, quien según él, lo hace para quitar la presión a los tiempos y los magistrados puedan tomar una decisión con la debida calma y el proceso cuente con la suficiente rigurosidad, investigación y análisis.

Este es el documento radicado ante el Tribunal Superior de Bogotá