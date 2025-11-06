Amylkar Acosta invita a una tutelatón para evitar afectaciones a Reficar y a Ecopetrol

El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, calificó la decisión de la DIAN de ejecutar un cobro coactivo a Reficar por impuestos no pagados del IVA del 19 % como “un desafuero”. Según explicó, “al ser Reficar una filial de Ecopetrol, esta decisión la afecta de manera instantánea. Se hace basándose en una interpretación de la norma, porque lo que buscan es hacer efectivo el cobro del IVA del 19 % a las importaciones de combustibles”.

“Hay que tener claro una cosa, y es que toda importación de combustibles se hace a través de Reficar, la cual tiene un régimen especial relacionado con las zonas francas. Estas gozan de un tratamiento que establece que no se pueden cobrar aranceles ni IVA”, afirmó.

El exministro recordó que todo el combustible importado llega a una zona franca, y que la importación del 40 % de la gasolina y del 10 % del diésel se realiza a través de Reficar, tarea que ejecuta el grupo Ecopetrol. Por ello, explicó, sería Ecopetrol quien debería asumir ese pago.

“No se pueden interpretar las normas de manera que ofendan la razón. Muy seguramente Reficar interpondrá acciones legales contra esta decisión de la DIAN, y yo personalmente invitaría a todos los colombianos accionistas de Ecopetrol a que hagamos una tutelatón para frenar este atropello”, señaló.

Agregó: “El Gobierno está con dificultades de caja, y el Ministerio de Hacienda y la misma DIAN están en busca de plata como el diablo por almas. Eso explica esta decisión de cobrar de manera anticipada la retención en la fuente, porque se necesitan recursos para cubrir el día a día”.

Al exfuncionario y excongresista le preocupa que este asunto no se solucione del todo, porque, según él, “de hacerse efectivo ese cobro coactivo, Ecopetrol y Reficar verían afectados sus estados financieros, y esto repercutiría en las finanzas de la Nación, ya que el pago de dividendos se vería reducido”.

Amylkar Acosta hizo estas afirmaciones en el marco del Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (COMCE), que se celebra en la ciudad de Cartagena los días 6 y 7 de noviembre