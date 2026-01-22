El presidente de la presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), magistrado Hermes Lara, manifestó su preocupación por los efectos que podría generar el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro con el que se elimina la prima de servicios para los congresistas, reduciéndoles el salario mensual.

“Bajo el argumento de austeridad, en la práctica se modifica el régimen salarial fijado por la Ley 4 de 1992, produciendo un efecto cascada que reducirá ingresos a los funcionarios judiciales y otros servidores públicos, desconociendo los derechos salariales consolidados, el principio de no regresividad en materia laboral, así como la independencia y autonomía judicial; la reducción del salario a los judiciales constituye un mecanismo de presión o control indirecto sobre el Poder Judicial, que a su vez puede generar un escenario de conflictividad institucional”, señaló Lara.

Instó al Gobierno Nacional a expedir un documento oficial aclarando las dudas que tienen desde el sector judicial e hizo un llamado a los sindicatos de la rama judicial a defender sus derechos.

“Instamos al Gobierno nacional a adoptar las medidas que correspondan para evitar afectaciones al talento humano al servicio de la Judicatura; a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura, a los organismos de control y, en general, a todas las autoridades competentes, a adelantar las gestiones pertinentes para solventar esta problemática”, puntualizó.

Nota recomendada: Gobierno reduce el sueldo de los congresistas eliminando la prima especial












