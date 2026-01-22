Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El presidente de la presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), magistrado  Hermes Lara, manifestó su preocupación por los efectos que podría generar el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro con el que se elimina la prima de servicios para los congresistas, reduciéndoles el salario mensual.

“Bajo el argumento de austeridad, en la práctica se modifica el régimen salarial fijado por la Ley 4 de 1992, produciendo un efecto cascada que reducirá ingresos a los funcionarios judiciales y otros servidores públicos, desconociendo los derechos salariales consolidados, el principio de no regresividad en materia laboral, así como la independencia y autonomía judicial; la reducción del salario a los judiciales constituye un mecanismo de presión o control indirecto sobre el Poder Judicial, que a su vez puede generar un escenario de conflictividad institucional”, señaló Lara.

Instó al Gobierno Nacional a expedir un documento oficial aclarando las dudas que tienen desde el sector judicial e hizo un llamado a los sindicatos de la rama judicial a defender sus derechos.

“Instamos al Gobierno nacional a adoptar las medidas que correspondan para evitar afectaciones al talento humano al servicio de la Judicatura; a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura, a los organismos de control y, en general, a todas las autoridades competentes, a adelantar las gestiones pertinentes para solventar esta problemática”, puntualizó.

Nota recomendada: Gobierno reduce el sueldo de los congresistas eliminando la prima especial





Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Juan Carlos Pinzón pidió a los jóvenes colombianos que se fueron del país, regresar

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, invitó a los jóvenes colombianos que durante los últimos años han viajado al exterior para radicarse e iniciar una vida nueva a que retornen al país. “Yo no quiero que los jóvenes se vayan, yo quiero que…
Siga leyendo

Capturan a integrantes de una red que tendría nexos con el ELN y el ‘Clan del Golfo’

| Confidencial Noticias | , ,
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, y en un trabajo conjunto con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, capturaron a Gustavo Adolfo Gallego Bedoya,…
Siga leyendo

Carlos Caicedo enfrenta escándalo por supuesto acoso sexual

| Confidencial Noticias | , ,
El exgobernador del Magdalena y candidato presidencial, Carlos Caicedo, enfrenta un escándalo tras la denuncia de cuatro mujeres, quienes relataron a la FM, supuestos acosos sexuales a las que al parecer fueron sometidas. De acuerdo con la narración de…
Siga leyendo

¿Armando Benedetti viajará con Petro a la Casa Blanca?

| Confidencial Noticias | , ,
Aunque no está claro todavía que personas del gabinete ministerial acompañarán al presidente Gustavo Petro a la cita con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se sabe que el ministro del Interior, Armando Benedetti, no quiere perder la…
Siga leyendo

Petro nombra a un líder indígena como ministro de la Igualdad

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Crit Tolima La Presidencia de la República público la hoja de vida de Alfredo Acosta Zapata postulándolo al cargo de ministro de la Igualdad en reemplazo de Juan Carlos Florián. El nuevo ministro es un líder indígena, integrante de la…
Siga leyendo