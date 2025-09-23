Arde el Pacto Histórico por comentario de Armando Benedetti a favor de Daniel Quintero

Quienes desean participar en la consulta del Pacto Histórico para escoger un candidato único que compita por el petrismo en las elecciones presidenciales de 2026, están con los ánimos caldeados luego que corriera el rumor de un supuesto apoyo del ministro del Interior, Armando Benedetti, a la campaña del precandidato, Daniel Quintero.

Todo esto parte de las declaraciones del mismo Armando Benedetti a la Revista Semana en las que mostró sus preferencias por las candidaturas de Roy Barreras y Daniel Quintero.

“Roy, para mí, es de los mejores candidatos. Igual que Daniel Quintero. Ellos dos son los mejores candidatos porque son personas que conocen de política, que conocen el Estado”, dijo Benedetti a la Revista Semana.

Estas palabras del jefe de la cartera del Interior causaron malestar en un sector del Pacto Histórico, liderado por el precandidato, Gustavo Bolívar, quien preguntó si es eso lo que piensan desde el Palacio de Nariño.

“Si esto piensa palacio… la izquierda ha muerto. La cuestión es: ¿Lo permitiremos?”, dijo Gustavo Bolívar.

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero por su parte invitó al exdirector del Departamento de Prosperidad Social a dialogar y superar las diferencias internas, y a no continuar ventilando los problemas en público.

Por su parte, la exministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, quien tampoco comparte la idea de tener a Daniel Quintero en la consulta del Pacto Histórico radicó impugnación al acta del comité de ética del Pacto Histórico que aprobó los requisitos de Daniel Quintero, por el proceso judicial que cursa en su contra por posible acto de corrupción durante su alcaldía en Medellín.