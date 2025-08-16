El ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó el pronunciamiento de la Procuraduría en favor del trámite surtido en la plenaria de Cámara de Representantes con el proyecto de reforma pensional devuelto por la Corte Constitucional.

“Resulta claro que el objetivo de la sesión del 27 de junio era dar cumplimiento inmediato a la orden proferida por la Corte Constitucional”. La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes actúo de manera célere para subsanar el vicio advertido por el juez constitucional”.

Con lo anterior, el órgano de control deja claro que, en su concepto, el trámite se cumplió a cabalidad. “El Ministerio Público valora positivamente la pronta actuación, en pro de la certeza, la seguridad jurídica y los derechos económicos y sociales de todas y todos los colombianos”.

Al respecto, el ministro Benedetti recordó que es la segunda vez que se da un concepto favorable, y que no entiende la razón para la oposición a que personas de la tercera edad puedan contar con una pensión.

La Procuraduría acaba de decir que se subsanó el trámite de la Reforma Pensional. El Congreso dos veces ya mostró su voluntad a favor de la reforma. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Con quién me quejo?”, dijo además lanzando una pulla al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez.

Solo hay un colombiano que dice que se opone a que tres millones de viejitos y viejitas tengan un bono pensional “, escribió el ministro Armando Benedetti en su cuenta de X.