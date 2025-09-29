Ir al contenido principal

El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que luego del retiro de la visa del presidente Gustavo Petro por parte de los Estados Unidos, los miembros del gabinete deberían renunciar también a la visa como un gesto de solidaridad con el primer mandatario.

«Debería ser por parte de todo el gabinete y de los funcionarios del gobierno comprometido con el presidente ante esa injusta o no de vida quitada de visa que tiene una connotación política dentro del Marco de las Naciones Unidas, que nunca debió haber sucedido», dijo.

Benedetti afirmó además que la sede de Naciones Unidas no debería estar en los Estados Unidos, sino en otro lugar del mundo.

«Uno empieza a pensar que la ONU no debería estar en Nueva York ese que replantearlo porque entonces todo lo que no le gusta al imperio entonces hay que quitarlo», expresó el funcionario.

La declaración del ministro del Interior, Armando Benedetti, llegó después de que la canciller, Rosa Villavicencio renunciara a su visa.

