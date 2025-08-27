El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció frente a las recientes informaciones sobre la

investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionada con la campaña presidencial de 2022.

Benedetti negó que la campaña Petro Presidente haya excedido los topes de financiación. Según el, «cumplió con los límites de financiación establecidos por la ley».

“Quiero dejar muy claro que los topes nunca fueron excedidos y estoy seguro de que Ricardo Roa cumplió a cabalidad con la ley”, afirmó.

El jefe de la cartera política recordó que actualmente existe una tutela que reconoce el fuero del Presidente de la República, lo cual impide que sea investigado directamente en este tipo de procesos.

“Existe una tutela que establece que el presidente de la República tiene un fuero en este tipo de procesos. Habrá que esperar si ese fuero se hace extensivo también a la campaña presidencial”, afirmó el ministro.

Nota relacionada: Ponencia de Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada asegura que la campaña Petro Presidente violó los topes de campaña