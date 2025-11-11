Ir al contenido principal

La Corte Suprema de Justicia ordenó un allanamiento a la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, dentro de los procesos judiciales que cursan en contra del funcionario del Gobierno Nacional.

En cuanto Benedetti supo de la diligencia judicial que se cumplía sobre su propiedad, se despachó verbalmente en contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, asegurando además que la togada no tiene competencia para investigarlo.

“Hicieron de todo, pero no pudo incautar nada, cuando ella no puede investigar porque yo ya no soy senador. Ni tampoco mi patrimonio porque está recusada dos veces, se demostró que tiene intereses y ahora le da información al FBI para hacerme montajes”, dijo.

Corte Suprema de Justicia pide respeto:

Luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó insultos y frases fuertes a la magistrada Cristina Lombana, el presidente de la Corte Suprema de Justicia,  Octavio Tejeiro, a través de un comunicado de prensa rechazó las palabras del funcionario y exigió respetar las decisiones de la justicia.

«los ataques verbales del ministro del Interior» podrían «afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia», invitándole «desescalar el lenguaje y evitar la ofensa».

Procuraduría entra en la pelea

De inmediato la Procuraduría General de la Nación abrió investigación preliminar en contra de Armando Benedetti por las declaraciones en contra de la magistrada Cristina Lombana en las que la tilda de “loca, demente y criminal”.

