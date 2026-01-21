Aunque no está claro todavía que personas del gabinete ministerial acompañarán al presidente Gustavo Petro a la cita con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se sabe que el ministro del Interior, Armando Benedetti, no quiere perder la oportunidad de entrar en la foto con el presidente mandatario norteamericano.

Analistas y expertos en temas internacionales creen que en este viaje se juega mucho de las relaciones de Colombia con los Estados Unidos, en donde las tensiones entre las dos naciones han sido el pan de todos los días, a pesar de que en las últimas semanas han bajado, tras la conversación telefónica entre Donald Trump y Gustavo Petro.

En la cita el presidente Gustavo Petro tratará el asunto de la inclusión de su nombre, el de su esposa y su hijo Nicolás Petro en las Lista Clinton, donde también se encuentra el del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien no sería extraño que quiera viajar para tratar su asunto de manera directa con el mandatario de los Estados Unidos.

¿Logrará Benedetti su propósito o se quedará con la maleta lista? Hay quienes aseguran que ya se encuentra tramitando la visa especial, y dan por hecho su presencia en el vuelo.

