Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Aunque no está claro todavía que personas del gabinete ministerial acompañarán al presidente Gustavo Petro a la cita con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se sabe que el ministro del Interior, Armando Benedetti, no quiere perder la oportunidad de entrar en la foto con el presidente mandatario norteamericano.

Analistas y expertos en temas internacionales creen que en este viaje se juega mucho de las relaciones de Colombia con los Estados Unidos, en donde las tensiones entre las dos naciones han sido el pan de todos los días, a pesar de que en las últimas semanas han bajado, tras la conversación telefónica entre Donald Trump y Gustavo Petro.

En la cita el presidente Gustavo Petro tratará el asunto de la inclusión de su nombre, el de su esposa y su hijo Nicolás Petro en las Lista Clinton, donde también se encuentra el del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien no sería extraño que quiera viajar para tratar su asunto de manera directa con el mandatario de los Estados Unidos.

¿Logrará Benedetti su propósito o se quedará con la maleta lista? Hay quienes aseguran que ya se encuentra tramitando la visa especial, y dan por hecho su presencia en el vuelo.

Nota recomendada: Gobierno reduce el sueldo de los congresistas eliminando la prima especial

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Maurice Armitage dice No a Claudia López

| Confidencial Noticias | , ,
El exalcalde de Cali, Maurice Armitage, respondió a la invitación de la candidata presidencial, Claudia López, para que integrara junto con ella y el exministro Juan Fernando Cristo una nueva consulta con quienes se consideran como políticos del centro…
Siga leyendo

Los exfarc no han cumplido con las víctimas, dice la Contraloría

| Confidencial Noticias | , ,
La Contraloría General de la República hizo un seguimiento a los bienes entregados de las FARC en el marco del Acuerdo de Paz, encontrando que los reincorporados no ha cumplido con lo montos establecidos para la reparación a las víctimas. El órgano de…
Siga leyendo

Gobierno reduce el sueldo de los congresistas eliminando la prima especial

| Confidencial Noticias | , ,
El Gobierno Nacional firmó el decreto 0030 de 2026, derogando el decreto 2170 del 4 de octubre del 2013 firmando durante el período de Juan Manuel Santos con el cual se creó la prima especial de servicios en la remuneración mensual de los congresistas. …
Siga leyendo

Registraduría denunciará a quienes presentaron firmas falsas para validar candidaturas

| Confidencial Noticias | , ,
El registrador Nacional, Hernán Penagos, anunció acciones penales en contra de dos aspirantes que entregaron información falsa en el proceso de validación de firmas para candidaturas independientes. La acción penal será presentada en contra de los…
Siga leyendo

La tercera vía de Claudia López

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata presidencia y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, busca conformar un grupo de aspirantes al primer cargo del país para armar una tercera consulta que elija a uno de ellos para que en nombre del centro compita en la primera vuelta en el mes de…
Siga leyendo