Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El exgobernador de Sucre y precandidato presidencial, Héctor Olimpo Espinosa, denunció a través de sus redes sociales el violento asalto a la casa de su madre en Bogotá.

¨Rompieron la reja, se metieron por una ventana¨, escribió Espinosa en su cuenta de X. “Cuando uno ve a su madre con miedo, algo se rompe por dentro. Algo que no se puede explicar, pero que debemos transformar en determinación”, agregó.

Dijo además que meses atrás su madre fue víctima de extorsión y que aunque se interpuso la demanda, al momento no hay ninguna captura de los responsables y cuestionó al sistema judicial.

 “Me dicen las autoridades que capturan y capturan… pero muchos jueces sueltan. Siempre una excusa¨, indicó. 

Nota recomendada: Expulsan a Héctor Olimpo Espinosa de la Fuerza de las Regiones

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Paloma Valencia propone usar bienes en manos de la SAE para construir espacios deportivos

| Confidencial Noticias | , ,
La precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, presentó una propuesta para complementar la educación de niños y jóvenes en el paìs. Según Valencia, el país tiene un reto urgente debido a la existencia de numerosas medias jornadas escolares que…
Siga leyendo

”El Congreso debe rechazar la reforma tributaria”: Mauricio Cardenas

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de Hacienda y precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, en entrevista para Confidencial Noticias, explica su propuesta para eliminar el 4 x 1.000. Explíquenos su idea de eliminar el 4 x 1.000. Mauricio Cárdenas: Es una propuesta que…
Siga leyendo

Defensoría confirma la muerte de seis menores de edad en bombardeos a las disidencias

| Confidencial Noticias | ,
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó la muerte de seis menores de edad en la operación militar efectuada esta semana contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Guaviare, un ataque que…
Siga leyendo

Álvaro Uribe pide al Centro Democrático no hablar de Petro

| Confidencial Noticias | , ,
El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió a los precandidatos del Centro Democrático concentrar sus discursos en las soluciones a los problemas que aquejan al país y dejar de mencionar al presidente Gustavo Petro. El exmandatario y líder del Centro…
Siga leyendo

De nuevo la Registraduría dice No a Daniel Quintero

| Confidencial Noticias | , ,
La Registraduría Nacional del Estado Civil ratificó su negativa a inscribir el comité recolector de firmas para que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, aspire a la presidencia de la república. Desde sus redes sociales, Quintero anunció que…
Siga leyendo