El exgobernador de Sucre y precandidato presidencial, Héctor Olimpo Espinosa, denunció a través de sus redes sociales el violento asalto a la casa de su madre en Bogotá.

¨Rompieron la reja, se metieron por una ventana¨, escribió Espinosa en su cuenta de X. “Cuando uno ve a su madre con miedo, algo se rompe por dentro. Algo que no se puede explicar, pero que debemos transformar en determinación”, agregó.

Dijo además que meses atrás su madre fue víctima de extorsión y que aunque se interpuso la demanda, al momento no hay ninguna captura de los responsables y cuestionó al sistema judicial.

“Me dicen las autoridades que capturan y capturan… pero muchos jueces sueltan. Siempre una excusa¨, indicó.

