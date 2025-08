El expresidente Álvaro Uribe Vélez y la jueza, Sandra Heredia, sostuvieron un fuerte altercado luego del fallo de la sentencia condenatorio en primera instancia que dictamina 12 años de prisión domiciliaria para el exmandatario.

La jueza exigió al expresidente Uribe guardar la compostura mientras exponía los argumentos para considerar que es necesario una apelación al fallo y evitara señalamientos y agravios cuando mencionara a alguna persona.

Heredia además señaló a los hijos del exmandatario (Tomas y Jerónimo) de hacer publicaciones en contra de ella.

«Uno de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí a hacer publicaciones en contra de la suscrita”, dijo.

De inmediato Uribe pidió no involucrar a sus hijos en la discusión y aseguró además de haber recibido malos tratos por parte de la jueza.

“Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera y se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, respondió el exmandatario.

Uribe insistió en su inocencia y que el fallo se hizo dando importancia a consideraciones de tipo político que según el, en ningún momento prueban que ha sido el determinador del delito de búsqueda de testigos falsos.

“No existe prueba de que yo tomé la iniciativa de buscar testigos, no hay prueba que sustente que yo mandaba a pagar testigos. No hay prueba que sustente que yo les pedía a testigos acusar a (Iván) Cepeda”.

