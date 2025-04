Una vez más la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, y el senador del partido, Alianza Verde, Jota Pe Hernández, protagonizaron una discusión en la demostraron las pocas simpatías que existe entre ambos.

El senador Jota Pe Hernández tildó a la congresista de izquierda de «mentirosa» porque según el, en diferentes ocasiones ha dicho que los integrantes de la Comisión Primera del Senado no desean la reducción del salario de los congresistas, y recordó como se ha dado la votación en la célula legislativa.

El congresista lanzó dardos demasiados fuertes hacia la senadora haciéndole ver como «incoherente», asegurando que en el período 2018 – 2022, Pizarro no apoyó las iniciativas encaminadas a reducir los salarios de senadores y representantes.

En la réplica, María José Pizarro, le pidió a Jota Pe Hernández no mentir ni tergiversar sus palabras y recordó como han sido sus actuaciones en todas las ocasiones en las que esta iniciativa se ha presentado a debate, al que ha votado de manera positiva.

En su respuesta Pizarro no solo le recordó a Jota Pe Hernández que el número de quejas que pesan en su contra en la Comisión de Ética del Senado, que el mismo preside, sino que además le pidió no dirigirle la palabra en espacios que no sean de debate al interior de la Comisión y/o de la Plenaria de la Corporación.

En declaraciones a la prensa, María José Pizarro, recordó las veces que el senador Jota Pe Hernández se ha dirigido hacia ella con agresividad, lo que motivó la queja ante la Comisión de Ética y anunció además una demanda en su contra .