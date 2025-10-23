Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La propuesta de la convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y la presentación a la ciudadanía del borrador de lo que sería el proyecto que el Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República comienza a generar el rechazo general de la mayor parte de los sectores políticos .

Al respecto, los partidos Conservador, Cambio Radical y La U, dieron a conocer su desacuerdo con esta idea, y desde ya anunciaron que no apoyarán este proyecto.

“Se trata de una iniciativa aislada que responde más a intereses particulares y cálculos electorales que a un genuino proceso de transformación democrática y participativa”, señalaron.

Por su parte, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, considera que una convocatoria de este nivel, solo serviría para abrir una Caja de Pandora.

«De verdad van a abrir la caja de Pandora de modificar la Constitución, solo con el fin de subir el tono en elecciones. Riesgosa táctica politiquera. En 3 años no han sabido decir qué es lo que no les gusta de la Constitución. En Colombia lo que falta es aplicarla», escribió la congresista en su cuenta de X.

El precandidato, Aníbal Gaviria, también se manifestó en contra de esta idea, argumentando que esto solo serviría para dejar al país a la deriva.

«El país no puede seguir a la deriva de las ocurrencias ni los sentidos anímicos de quienes un día juran respetar la constitución, prometen que no habrá constituyente y al otro día cabalgan sobre la idea de refundar el mundo», anotó.

El Gobierno Nacional pondrá el borrador del texto a consideración de la justicia, a través del Ministerio de Justicia, previo a su radicación ante el Congreso de la República, en donde se daría trámite.

Nota relacionada: Gobierno Petro da a conocer el borrador para convocar una Constituyente

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

María Fernanda Carrascal le gana a Miguel Polo Polo

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo Nacional Electoral le ordenó al representante a la cámara, Miguel Polo Polo eliminar tres publicaciones de su cuenta de X, en donde no solo cuestionó a su colega, la también representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal y a otros…
Siga leyendo

Nuevas críticas de Donald Trump a Gustavo Petro

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continuó con su andanada de críticas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien calificó como un «matón y un mal tipo». En su nueva crítica a su homólogo colombiano, el primer mandatario de…
Siga leyendo

Lo que dijeron Gustavo Petro e Iván Duque por la absolución a Álvaro Uribe

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado este martes la absolución por parte del Tribunal Superior de Bogotá del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, que ha tumbado así la condena a…
Siga leyendo

Iván Cepeda apelará la absolución al expresidente Álvaro Uribe

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció la apelación a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá con la que revocó la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsos testigos. Cepeda Castro acudirá a la Corte Suprema de…
Siga leyendo

Condenan a alias ‘El Veneco’ por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

| Europa Press | , ,
La Justicia ha condenado este martes a Carlos Eduardo Mora, alias ‘El Veneco’, a 21 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, tenencia ilícita de armas y concierto para delinquir en el marco del asesinato del senador Miguel Uribe. Según ha…
Siga leyendo