La propuesta de la convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y la presentación a la ciudadanía del borrador de lo que sería el proyecto que el Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República comienza a generar el rechazo general de la mayor parte de los sectores políticos .

Al respecto, los partidos Conservador, Cambio Radical y La U, dieron a conocer su desacuerdo con esta idea, y desde ya anunciaron que no apoyarán este proyecto.

“Se trata de una iniciativa aislada que responde más a intereses particulares y cálculos electorales que a un genuino proceso de transformación democrática y participativa”, señalaron.

Por su parte, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, considera que una convocatoria de este nivel, solo serviría para abrir una Caja de Pandora.

«De verdad van a abrir la caja de Pandora de modificar la Constitución, solo con el fin de subir el tono en elecciones. Riesgosa táctica politiquera. En 3 años no han sabido decir qué es lo que no les gusta de la Constitución. En Colombia lo que falta es aplicarla», escribió la congresista en su cuenta de X.

El precandidato, Aníbal Gaviria, también se manifestó en contra de esta idea, argumentando que esto solo serviría para dejar al país a la deriva.

«El país no puede seguir a la deriva de las ocurrencias ni los sentidos anímicos de quienes un día juran respetar la constitución, prometen que no habrá constituyente y al otro día cabalgan sobre la idea de refundar el mundo», anotó.

El Gobierno Nacional pondrá el borrador del texto a consideración de la justicia, a través del Ministerio de Justicia, previo a su radicación ante el Congreso de la República, en donde se daría trámite.

