Luego de que la Corte Constitucional suspendiera el decreto de emergencia económica emitido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, comenzaron a darse las reacciones políticas a la medida, especialmente del sector de la oposición y de algunos gremios económicos.

La primera en pronunciarse en sus redes sociales fue la senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, quien aplaudió la decisión.

«La Corte Constitucional acogió mi solicitud e impidió que el gobierno le volviera a meter la mano al bolsillo de los colombianos. Petro pretendía imponer más impuestos por decreto, pasando por encima del Congreso», escribió la congresista.

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, manifestó su apoyo a la Corte Constitucional, porque según el, el primer mandatario quiso pasar por encima del Congreso de la República.

La concejal de Bogotá y expresidenta del Consejo Gremial, Sandra Forero, consideró que a Colombia la sigue salvando la institucionalidad.

Por su parte el exviceministro del Interior, Gustavo García, lamentó lo sucedido porque según el, «negar la urgencia es desconocer la realidad de barrios y veredas, donde el hambre y la desigualdad no esperan».

Por el lado de los gremios económicos, el presidente de la ANDI, Bruce Macmaster celebró la decisión de la Corte de suspender provisionalmente la emergencia económica.

«En este momento hay más o menos o hay un gran consenso nacional alrededor de que no existen causales para que se pudiera decretar una emergencia económica”, afirmó.

otro en pronunciarse fue el candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Alejandro Jaramillo, quien acompañó una acción de nulidad en contra de la emergencia económica al considera que no era viable y que terminaría traduciéndose en más impuestos para la gente, como finalmente lo señaló la Corte, dijo lo siguiente:

«Esta decisión reafirma que el país no necesita más improvisación ni más impuestos para tapar el derroche del Gobierno. La salida es bajar los impuestos y recortar urgentemente el gasto del Estado, para defender a millones de colombianos que madrugan todos los días a camellar y sacar este país adelante. El camino es poner el trabajo en el centro y articular propuestas reales entre gobiernos locales, departamentales y el Gobierno Nacional».

