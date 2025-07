Luego de dictarse el fallo condenatorio contra el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, quien lo encontró culpable de dos los tres delitos que se le imputó por fraude procesal y soborno a testigos iniciaron las reacciones a favor y en contra de la decisión.

Una de las primeras en reaccionar fue la exalcaldesa de Bogotá y hoy candidata presidencial, Claudia López, quien celebró la decisión judicial y pidió protección a la jueza, Sandra Heredia.

«La justicia se demora, pero llega. Todos los colombianos estamos obligados a respetar el fallo», expresó la aspirante presidencial a través de un video en la red social X.

Por su parte la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, en su cuenta de X manifestó su inconformidad con el fallo:

«Esto no es un fallo, es una venganza. No es una sentencia, es un ataque. No es delito, es miedo», dijo la congresista.

La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, se mostró en favor de la decisión de la jueza y pidió a la justicia, ir más allá investigando casos que según ella, han quedado en la impunidad: «Después de haber dado este paso inmenso, ahora le corresponde a la justicia investigar a fondo las denuncias hechas por Juan Guillermo Monsalve desde hace décadas: el papel de la familia Uribe Vélez en la conformación del grupo paramilitar Bloque Metro, en las masacres de El Aro y La Granja y en el asesinato de Jesús María Valle, entre otras centenares de graves violaciones a derechos humanos».

De otro lado, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, aconsejó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, acudir a la segunda instancia.

«Ojalá (como ya lo había advertido) el exmandatario agote las instancias procesales que le corresponden en virtud del debido proceso y la presunción de inocencia» escribió Motoa en la red social X.

