En la mañana de hoy viernes 3 de octubre hacia las 6:30 a.m., cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas dispararon armas de fuego contra funcionarios que se encontraban en inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá.

Como resultado, tres dragoneantes resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a centros hospitalarios. De acuerdo con el reporte médico, lamentablemente, uno de los funcionarios falleció.

La Policía Nacional para dar con el paradero de los autores materiales del ataque, reforzó la seguridad en los hospitales donde fueron trasladados los funcionarios heridos y activó un plan candado en la ciudad de Bogotá.

El guardia del INPEC asesinado fue identificado como Miguel Llano Muñoz, quien tenía el grado de dragoneante y salía de su turno laboral cuando fue atacado por hombres que pasaron en motocicletas.

Confidencial Noticias

[email protected]
