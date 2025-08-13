El representante a la cámara por el partido Cambio Radical, Julio Cesar Triana, denunció a través de su cuenta de X, que mientras se desplazaba por la vía que conduce al municipio de la Plata, Huila, su auto fue impactado con balas de fusil.

«Hace pocos minutos fuimos víctimas de un atentado con armas de fuego, mientras salíamos del municipio de La Plata, Huila», afirmó.

Las personas que estaban con el congresista dentro del auto salieron ilesas.