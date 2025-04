Confidencial Noticias obtuvo copia del audio que la canciller, Laura Sarabia, entregó a la Fiscalía General de la Nación, en donde se escucha al ministro del Interior, Armando Benedetti, decir que supuestamente había arreglado con el entonces fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, para que los procesos judiciales en su contra no prosperaran.

En los audios se escucha decir a Benedetti: «Laura yo pensé llamarte el miércoles-jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada… Ahora (…) con el número uno, y con Jaimes, y me dijeron que no pasa un culo, que me pueden nombrar de lo que tú quieras”.

“Yo pensé llamarte, pero… Y una más, yo estoy muy, pero muy bien ranqueado ahí y estoy buscando que la persona que tenga la huevonada esa que salió el sábado sea una persona acá”.

“Yo estoy muy, pero muy bien ranqueado allá, para que sepas, para cualquier otra cosa que necesites tú o el gobierno”.

Al respecto, el exfiscal Barbosa en entrevista para la Wradio negó cualquier reunión con el ministro Benedetti.

“Es absurdo lo que plantea Benedetti, justo en mayo de 2023 yo estaba en este zaperoco con Gustavo Petro, tras sus afirmaciones de que era el jefe de la Fiscalía. Además, por esos días, mi administración había solicitado extinción de dominio a bienes de Benedetti», afirmó asegurando además no conocerlo.

